Heboh Media Israel Sebut Prabowo Bakal Kunjungi Negaranya, Kemlu RI Bilang Begini

ERA.id - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menanggapi pemberitaan media Israel yang menyebut Presiden Prabowo Subianto akan datang ke Israel. Kemlu menyebut pemberitaan itu tidak benar.

Juru bicara Kemlu RI Vahd Nabyl Achmad Mulachela mengatakan kabar yang beredar luas itu tidak benar. Kabar itu menyebut Prabowo Subianto akan tiba ke Israel esok hari usai kunjungan ke Mesir.

"Tidak ada rencana sebagaimana yg diberitakan tersebut," kata Nabyl dalam keterangan yang diterima ERA, Senin (13/10/2025).

Nabyl juga menyebut Kepala Negara akan langsung pulang ke Tanah Air usai menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Sharm el-Sheikh untuk Perdamaian di Gaza, Palestina, di Sharm El Shaikh International Convention Centre, Kota Sharm el-Sheikh, Mesir.

"Sesuai dengan rencana awal bahwa Presiden akan kembali ke tanah air setelah acara di Mesir selesai," tegasnya.

Diketahui media Times of Israel sebelumnya memuat pemberitaan tentang Prabowo Subianto yang akan tiba di Israel esok hari usai kunjungan ke Mesir. Kunjungan itu disebut menjadi yang pertama kali dilakukan.

"Presiden Indonesia Prabowo Subianto akan tiba di Israel besok, menandai kunjungan pertama kepala negara dari Jakarta ke Israel," demikian menurut sumber yang mengetahui hal tersebut.

Bukan hanya itu saja, media tersebut juga mengutip ucapan 'Shalom' yang dilontarkan Prabowo saat pidato di Sidang Majelis Umum PBB di New York September lalu.

Selain Times of Israel, media Ynetnews juga mengonfirmasi hal serupa. Media itu menyebut persiapan menyambut Prabowo sedang dilakukan.