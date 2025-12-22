Rujuk di Modual Nekad dengan Gisel, Gading Marten: Darto Bisa Aja!

ERA.id - Gading Marten dan Gisella Anastasia berbagi cerita soal proses memerankan hubungan karakter mereka dalam film Modual Nekad. Meski memiliki latar hubungan yang kompleks di dalam cerita, keduanya mengaku tidak mengalami kecanggungan selama proses syuting.

Dalam film ini, Gading memerankan karakter Saipul yang digambarkan sebagai sosok dewasa dan bertanggung jawab. Ia harus menjalani peran sebagai kakak tertua yang melindungi adik-adiknya, sekaligus kembali membangun hubungan dengan Gina, karakter yang diperankan sang mantan istri, Gisella Anastasia.

Ayah dari Gempita itu mengatakan, kunci utama dalam memerankan Saipul adalah memahami posisi karakter sebagai kepala keluarga.

"Saipul kan di situ sudah dewasa, melihat keadaan segala macam. Dia sebagai kakak tertua harus ngelindungin adik-adiknya. Terus dia juga dewasa harus balikan sama Gina karena sayangnya ke Aisyah," ujar Gading saat menghadiri press screening & press conference di kawasan Epicentrum, Jakarta Selatan, Senin (22/12/2025).

Menurutnya, fokus utama dalam cerita adalah keluarga, sehingga hubungan antarkarakter dibangun dengan pendekatan yang lebih matang. Ia bahkan sempat tertawa saat membaca naskah karena merasa ide ceritanya cukup unik.

"Begitu lihat skrip, ‘Hahaha, Darto bisa aja nih," katanya sambil tersenyum.

Senada dengan Gading, Gisella pun menanggapi hal serupa. Ia mengaku langsung memahami arah cerita sejak membaca naskah.

"Kita tahu begitu lihat skrip, ‘Wah, otak marketing-nya Pak Darto bisa aja," ucap Gisel.

Menanggapi rasa grogi atau canggung saat beradu akting, Gading menegaskan hal tersebut tidak ia rasakan sama sekali. Menurutnya, begitu berada di lokasi syuting, semuanya mengalir dengan sendirinya.

"Enggak ada. Begitu on set, on cam, langsung lakukan yang harus dilakukan," ujar Gading singkat.

Bagi Gading, profesionalitas menjadi kunci utama. Ia menegaskan bahwa di lokasi syuting, fokusnya adalah cerita dan karakter, bukan latar belakang personal.

Film Modual Nekad akan segera tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 31 Desember 2025.