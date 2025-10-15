Viral Video Prabowo Bisik Trump Minta Bertemu Eric, Menlu: Hubungan Mereka Dekat

ERA.id - Viral video yang memperlihatkan Presiden Prabowo dan Presiden Trump bercakap di sela KTT Perdamaian Gaza. Isi perbincangannya terdengar sebab mikrofon podium yang bereda dekat mereka masih menyala saat itu.

Dalam pembicaraan santai itu, Prabowo sempat menanyakan kemungkinan bertemu dengan Eric Trump, putra Donald Trump yang menjabat sebagai Wakil Presiden Eksekutif Trump Organization.

Belum diketahui konteks pasti perbincangan tersebut, namun dialog itu terjadi usai Trump menyampaikan pidato terkait gencatan senjata di Gaza.

Merespons itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menyebut video percakapan nonformal antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di sela KTT Perdamaian Gaza di Sharm El-Sheikh, Mesir, bersifat pribadi.

"Banyak hal yang keduanya bicarakan di luar hal-hal yang sifatnya formal kenegaraan, karena dua-duanya juga teman," kata Sugiono.

Menlu Sugiono menyebut bahwa tidak ada hal luar biasa dalam saat Trump dan Prabowo saling bertukar obrolan pada momen tersebut.

Ia menjelaskan, Presiden Prabowo memang kerap berbincang secara informal dengan para pemimpin dunia, termasuk Donald Trump, yang memiliki hubungan cukup dekat dengannya.

“Biasa kan ya, Pak Presiden berbicara dengan kepala negara yang lain berdua-berdua dan saya kira hubungan Pak Presiden dengan Presiden Trump juga sangat cukup dekat,” ujar Sugiono.

Terkait spekulasi bahwa percakapan itu menyinggung rencana pertemuan dengan keluarga Trump, termasuk Eric Trump, Menlu Sugiono mengaku tidak mengetahui secara pasti isi percakapan tersebut.

“Saya tidak tahu isi pembicaraannya apa, bisa jadi, macam-macam. Pak Prabowo sering ngobrol berdua, kemarin juga di saat menunggu di lounge itu beliau berbicara dengan banyak kepala negara di waktu yang sedemikian panjang menunggunya,” kata Sugiono menjelaskan.

Dikatakan Sugiono, apabila ada pembahasan yang bersifat resmi atau perlu ditindaklanjuti dalam konteks hubungan diplomatik, pihaknya pasti akan diberi arahan langsung oleh Presiden.