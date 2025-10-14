Percakapan Prabowo dengan Trump Bocor Lewat Mikrofon, Menlu Sugiono: Saya Tidak Tahu Percakapannya

ERA.id - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono mengaku tidak mengetahui isi pembicaraan viral antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang bocor selama KTT Perdamaian Gaza di Sharm El-Sheikh, Mesir. Sugiono menekankan percakapan itu bersifat pribadi.

Pernyataan itu disampaikan oleh Menlu Sugiono setelah video viral dari suara mikrofon yang menangkap percakapan ringan antara Trump dan Prabowo. Percakapan itu kemudian menjadi perbincangan publik karena disebut menyinggung ajakan pertemuan dengan pihak keluarga Trump.

"Banyak hal yang keduanya bicarakan di luar hal-hal yang sifatnya formal kenegaraan, karena dua-duanya juga teman," ucap Sugiono.

Sugiono juga menekankan bahwa obrolan yang bocor itu tidak ada pembahasan yang luar biasa antara dua kepala negara tersebut.

Ia menjelaskan, Presiden Prabowo memang kerap berbincang secara informal dengan para pemimpin dunia, termasuk Donald Trump, yang memiliki hubungan cukup dekat dengannya.

"Biasa kan ya, Pak Presiden berbicara dengan kepala negara yang lain berdua-berdua dan saya kira hubungan Pak Presiden dengan Presiden Trump juga sangat cukup dekat," jelasnya.

Namun saat disinggung tentang spekulasi bahwa percakapan itu berisi rencana pertemuan dengan keluarga Trump, termasuk Eric Trump, Menlu Sugiono mengaku tidak mengetahui secara pasti isi percakapan tersebut.

"Saya tidak tahu isi pembicaraannya apa, bisa jadi, macam-macam. Pak Prabowo sering ngobrol berdua, kemarin juga di saat menunggu di lounge itu beliau berbicara dengan banyak kepala negara di waktu yang sedemikian panjang menunggunya," tegasnya.

Lebih lanjut, Sugiono memastikan apabila ada pembahasan yang bersifat resmi atau perlu ditindaklanjuti dalam konteks hubungan diplomatik, pihaknya pasti akan diberi arahan langsung oleh Presiden.

Diketahui rekaman percakapan antara Presiden Prabowo dan Presiden Trump di sela KTT Perdamaian Gaza menjadi viral setelah mikrofon podium yang masih menyala menangkap suara keduanya.

Dalam pembicaraan santai itu, Prabowo sempat menanyakan kemungkinan bertemu dengan Eric Trump, putra Donald Trump yang menjabat sebagai Wakil Presiden Eksekutif Trump Organization.

Belum diketahui konteks pasti perbincangan tersebut, namun dialog itu terjadi usai Trump menyampaikan pidato terkait gencatan senjata di Gaza.