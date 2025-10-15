Golkar Memang Beda, Terus Puji Bahlil walau Dianggap Jahat oleh Publik

ERA.id - Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji mengapresiasi Bahlil Lahadalia dan Wihaji atas kinerja yang diklaimnya sangat baik sebagai menteri di Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

Bahlil kerap menjadi sasaran framing negatif di ruang publik, kata Sarmuji, berbeda dengan hasil survei yang justru menunjukkan bahwa masyarakat tetap menilai kinerjanya secara objektif dan positif.

"Pak Bahlil sering kali di-framing secara jahat di ruang publik, tetapi ternyata publik lebih cerdas. Penilaian positif ini menunjukkan bahwa masyarakat bisa membedakan antara opini politik dan hasil kerja nyata. Publik menilai berdasarkan kinerja, bukan berdasarkan narasi yang sengaja dibentuk," kata Sarmuji dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Sarmuji mengungkapkan Bahlil Lahadalia berhasil meningkatkan lifting minyak nasional dan Wihaji berhasil menurunkan angka stunting balita.

Ia menyebut capaian tersebut sebagai bukti konkret bahwa kader-kader Golkar memiliki kapasitas, integritas, dan etos kerja tinggi dalam mengemban amanah publik.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu menegaskan keduanya adalah contoh nyata profesionalitas kader Golkar dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI itu menegaskan bahwa Partai Golkar akan terus mendukung kinerja seluruh kadernya yang berada di kabinet agar konsisten menghadirkan kebijakan yang pro-rakyat, produktif, dan berdampak nyata.

Sarmuji juga menilai apresiasi publik melalui survei merupakan indikator penting dari keberhasilan kader Golkar dalam menyusun kebijakan yang pro rakyat.

"Bagi Golkar, kepuasan publik adalah ukuran utama dari keberhasilan kader dalam pemerintahan. Kami berharap capaian ini menjadi penyemangat bagi seluruh kader Golkar di berbagai posisi untuk terus bekerja secara maksimal dan menjaga kepercayaan rakyat," kata legislator dari Jawa Timur itu.