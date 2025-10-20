Bahlil Ngaku Sering Ditegur oleh Prabowo: Setiap Dipanggil Pasti Ditegur

ERA.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Bahlil Lahadalia berkelakar dirinya sering ditegur oleh Presiden Prabowo Subianto. Bahlil mengaku sering ditegur oleh Prabowo selama rapat.

Pernyataan ini disampaikan Bahlil saat ditanyai tentang sikap Prabowo yang memberi peringatan sebanyak tiga kali sebelum melakukan reshuffle kabinet. Bahlil lantas mengaku ia sering ditegur oleh Prabowo.

"Tegur apa? Ya saya setiap dipanggil pasti ditegur. Ditegur sapa, ditegur saying, ditegur perintah, ya kan tegur kan semuanya kan? Dan Bapak Presiden kan orangnya sangat terbuka, jadi pasti mungkin kamu juga kalua tiap hari ikut rapat pasti ditegur," ujar Bahlil di kediaman Prabowo, di Kartanegara, Jakarta, Minggu kemarin.

Bahlil lantas mengatakan bahwa ia tidak mengetahui siapa saja Menteri yang ditegur oleh Kepala Negara. Ia berkelakar tidak ingin saling mendahului terkait hal tersebut.

"Saya belum tahu itu. Itu yang tahu itu hanya Bapak Presiden. Ya, kita sesama bus kota jangan saling mendahului, ya," candanya.

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengungkap ia memberi teguran sebanyak tiga kali kepada menteri-menteri yang 'nakal' sebelum melakukan perombakan kabinet.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam sidang senat pengukuhan mahasiswa baru sekaligus wisuda sarjana di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI), Bandung, Sabtu (18/10)

"Kalau ada satu, dua (menteri) nakal, saya peringati ya kan. Satu kali peringatan masih nakal, masih enggak mau dengar, dua kali peringatan, tiga kali apa boleh buat reshuffle, harus diganti karena demi Negara, bangsa dan rakyat tidak boleh ada rasa kasihan, yang kasihan rakyat Indonesia," kata Prabowo, dikutip Antara, Sabtu (18/10/2025).