Prabowo Klaim Sudah Tiga Kali Peringati Menteri Sebelum Reshuffle: Sekali Dua Kali Nakal Enggak Dengar

ERA.id - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa dirinya telah memberi peringatan sebanyak tiga kali kepada para menteri Kabinet Merah Putih sebelum melakukan reshuffle.

Prabowo menceritakan bahwa para menteri yang merupakan anak buahnya adalah orang hebat dalam pekerjaannya, hanya ada satu-dua menteri yang 'nakal'.

"Kalau ada satu, dua (menteri) nakal, saya peringati ya kan. Satu kali peringatan masih nakal, masih enggak mau dengar, dua kali peringatan, tiga kali apa boleh buat reshuffle, harus diganti karena demi Negara, bangsa dan rakyat tidak boleh ada rasa kasihan, yang kasihan rakyat Indonesia," kata Prabowo, dikutip Antara, Sabtu (18/10/2025).

Prabowo juga mengapresiasi Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana yang mengembalikan Rp70 triliun anggaran makan bergizi gratis (MBG) karena khawatir tidak terserap hingga akhir tahun. Menurut Prabowo, Dadan bisa saja mengajak anak buahnya untuk membuat proyek untuk menghabiskan anggaran tersebut.

Apalagi, kata Prabowo, ia terkadang memberikan anggaran melebihi yang diajukan para menterinya.

"Boleh tanya menteri-menteri dan anak buah saya kadang-kadang mereka minta, 'Kami butuh anggaran ini Pak. Berapa kau butuh? Saya butuh (Rp) 5T (triliun), saya kasih 10 (trilun)". Bayangkan kapan ada Presiden kayak begitu," tuturnya.

Kepala Negara menambahkan bahwa dirinya tidak peduli jika dibenci oleh mantan menteri yang ia ganti. Ia juga tidak menghiraukan saat diwanti-wanti ada koruptor yang berpotensi membiayai aksi unjuk rasa.

Presiden meyakini rakyat Indonesia tetap mendukungnya, untuk menghadapi melawan para koruptor.

"Saya dikasih peringatan, 'Pak hati-hati loh, Pak. Mereka uangnya banyak, mereka bisa bayar demo.' Enggak ada urusan, yang penting rakyat Indonesia mendukung saya, saya tidak ragu-ragu," tandasnya.