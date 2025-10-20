35,04 Juta Keluarga Penerima Manfaat Dapat Bansos Rp900 Ribu Hari Ini

ERA.id - Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya memastikan bahwa program stimulus Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) yang akan disalurkan kepada 35,04 juta keluarga penerima manfaat (KPM) akan cair pada Senin (20/10).

"Jadi dalam 3 bulan ini, Oktober, November, Desember, akan ada tambahan bantuan langsung tunai. Jadi intinya adalah, 3 bulan itu mereka berhak masing-masing sebulan mendapat Rp300.000. Nanti mulai hari Senin, Minggu depan dapat diambil, berarti sekali ambil langsung dapat Rp900.000," kata Teddy di Tangerang, Minggu (19/10/2025).

Ia menjelaskan bantuan tersebut akan disalurkan melalui bank-bank Himbara dan PT Pos Indonesia. BLTS diberikan oleh pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat.

Dimana, katanya, program BLTS ini telah di-launching pada Jumat (16/10) oleh Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartanto.

"Sudah ditelepon langsung oleh Pak Mensos, bank-bank Himbaranya, kemudian kantor Pos juga, jadi sudah dapat dipastikan hari Senin, dan hari-hari selanjutnya itu uangnya, BLT-nya sudah dapat langsung diterima, dan tentunya sesuai yang diharapkan oleh Bapak Presiden," ujarnya.

Seskab juga bilang, bantuan 3 bulan itu merupakan hasil dari efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah Presiden Prabowo Subianto pada awal tahun ini.

"Jadi totalnya tadi untuk 35,04 juta keluarga penerima manfaat itu senilai Rp30 triliun lebih," ucapnya.

Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo sangat memperhatikan kebijakan untuk masyarakat miskin.

Kendati, pemerintah pun menambah terus bantuan untuk kelompok paling bawah sebagai penerima manfaat.

"Pagu anggaran tahun 2025 ini Ada Rp71 triliun untuk 20 juta KPM. Tapi di era Bapak Presiden Prabowo itu dinaikkan menjadi Rp110 triliun lebih dan ini mungkin terbesar dalam sepanjang sejarah," kata dia. (Ant)