Kasihan Bahlil, Ternyata Pernah Alami Busung Lapar

ERA.id - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sudah dua kali mengaku kalau dirinya pernah menderita busung lapar sewaktu masih muda.

Pertama untuk menyemangati santri pada Maret lalu di Pesantren Al Ashriyyah Nurul Iman, Bogor, Jawa Barat; kedua saat membanggakan Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam acara tasyakuran partai ke-61 di DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin silam.

"Kita konsisten untuk mengawal berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Makanan bergizi ini adalah sebuah program yang mulia. Kebetulan saya pernah dulu merasakan waktu proses sekolah tidak terlalu mendapatkan makanan yang bergizi," kata Bahlil dalam sambutannya.

"Satu waktu kuliah pernah busung lapar. Nah, dengan program MBG ini menurut saya merupakan program yang mulia dan mampu meningkatkan gizi dan kecerdasan bagi anak-anak kita ke depan," ucapnya.

Selain itu, Bahlil bersama Golkar juga akan mengawal program Koperasi Merah Putih hingga swasembada pangan.