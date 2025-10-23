Negara Raup Rp9 Miliar Lebih Usai Lelang 10 Kendaraan Doni Salmanan

ERA.id - Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung melelang 10 unit kendaraan milik Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan, terpidana kasus penipuan investasi opsi biner dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), senilai Rp9,8 miliar.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Anang Supriatna di Jakarta, Rabu, mengatakan kendaraan yang laku terjual terdiri dari enam mobil dan empat motor.

“Total perolehan penjualan lelang senilai Rp9.810.900.000 yang akan disetor ke kas negara,” katanya.

Anang menyebut, terdapat kenaikan sebesar Rp601.000.000, yaitu 6,5 persen dari nilai limit keseluruhan objek yang laku terjual.

Adapun objek yang tidak laku terjual akan dilakukan pelelangan kembali.

Pelaksanaan lelang dilakukan melalui mekanisme penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta (closed bidding) dengan menggunakan media surat elektronik melalui aplikasi e-Auction (open bidding) yang dapat diakses melalui laman https://lelang.go.id.

Berikut daftar kendaraan sitaan dari Doni Salmanan yang laku terjual:

Kendaraan bermotor roda 4 dengan nomor polisi (nopol) B 38 MUH merek Porsche 911 Carrera 4S. Laku terjual Rp903.135.000;

Kendaraan bermotor roda 4 dengan nopol B 8888 YUU merek Lamborghini Type Huracan. Laku terjual Rp4.751.582.000;

Kendaraan bermotor roda 4 dengan nopol B 1416 CAB merek BMW type 840I Coupe M Tech. Laku terjual Rp1.153.067.000;

Kendaraan bermotor roda 4 dengan nopol D 1264 UBI merek Honda CR-V. Laku terjual Rp313.089.000;

Kendaraan bermotor roda 4 dengan nopol D 1017 YCK merek Honda CR-V. Laku terjual Rp289.089.000;

Kendaraan bermotor roda 4 dengan nopol D 1863 YCH merek Toyota Fortuner GR. Laku terjual Rp410.223.000;

Kendaraan bermotor roda 2 tanpa nopol merek KTM 500 EXC-F SIX DAYS. Laku terjual Rp117.136.000;

Kendaraan bermotor roda 2 dengan nopol B 3939 UIR merek Kawasaki Ninja H2. Laku terjual Rp436.129.000;

Kendaraan bermotor roda 2 dengan nopol B 6457 JBW merek Kawasaki Ninja ZX-10R Tipe ZXT02L. Laku terjual Rp343.582.000;

Kendaraan bermotor roda 2 dengan nopol D 6983 ZDR merek Kawasaki ZX25R. Laku terjual Rp93.868.000.