Polisi Usut Perempuan Telanjang Viral yang Ludahi dan Hina Ayat Al-Qur'an

ERA.id - Beredar video di media sosial yang memperlihatkan seorang wanita diduga melecehkan Al-Qur'an.

Dari unggahan akun Twitter atau X @dhemit_is_back, wanita ini memakai kerudung hitam namun dalam kondisi telanjang. Dia tampak berada di sebuah ruangan.

Perempuan ini memegang Al-Qur'an dengan kedua tangannya. Tak lama setelah itu, terlihat wanita tersebut meludahi Al-Qur'an tersebut.

"Ini tuh barang sok suci ya," kata wanita tersebut sebagaimana dilihat di akun X @dhemit_is_back.

Dia kemudian membaca Al-Qur'an tersebut namun ayat-ayat yang diucapkannya menyimpang dari isi aslinya. Sebagian kata-kata diubahnya dengan menyebut alat kelamin laki-laki dan wanita.

Dikonfirmasi, Kasubdit I Dittipidsiber Bareskrim Polri Kombes Rizki Agung Prakoso hanya mengatakan pihaknya sedang mengusut kasus ini. "Sedang kami profiling (wanita tersebut)," ujar Rizki saat dihubungi, Jumat (21/11/2025).