Perempuan yang Hina Al-Qur'an Sambil Telanjang Ditangkap, Polisi Dalami Motifnya

ERA.id - Seorang perempuan yang sempat viral usai diduga menghina dan meludahi Al-Qur'an akhirnya ditangkap. Pelaku langsung diamankan setelah kedapatan menghina Al-Qur'an.

"(Perempuan tersebut) diamankan Polresta Banyuwangi," kata Kasubdit I Dittipidsiber Bareskrim Polri Kombes Rizki Agung Prakoso saat dihubungi, Senin (8/12/2025).

Meski sudah diamankan, Rizki belum mau mengungkapkan identitas maupun kapan perempuan itu ditangkap. Begitu juga terkait motif pelaku menghina Al-Qur'an juga tak dijawab Rizki.

Sebelumnya, beredar video di media sosial yang memperlihatkan seorang perempuan diduga melecehkan Al-Qur'an. Dari unggahan akun Twitter atau X @dhemit_is_back, wanita ini memakai kerudung hitam namun dalam kondisi telanjang. Dia tampak berada di sebuah ruangan.

Perempuan ini memegang Al-Qur'an dengan kedua tangannya. Tak lama setelah itu, terlihat perempuan tersebut meludahi Al-Qur'an tersebut.

"Ini tuh barang sok suci ya," kata wanita tersebut sebagaimana dilihat di akun X @dhemit_is_back.

Dia kemudian membaca Al-Qur'an tersebut namun ayat-ayat yang diucapkannya menyimpang dari isi aslinya. Sebagian kata-kata diubahnya dengan menyebut alat kelamin laki-laki dan wanita.