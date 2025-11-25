Menag Nasaruddin ke PNS Kemenag: Kementerian Lain Warnanya Hijau, Biru, Merah, Kita Putih

ERA.id - Menteri Agama (Menag) RI Nasaruddin Umar meminta setiap aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Agama (Kemenag) menjadi pribadi yang mukhlas, yang sedih saat dipuji.

"Setiap amalan dirahasiakan, jangan sampai tahu kebaikan kita. Itu yang harus ada pada diri ASN di Kementerian Agama RI," ucap Nasaruddin saat memberikan pembinaan ASN Kantor Wilayah Kemenag Sumut di Asrama Haji Medan, Sumut, Senin (24/11/2025).

Nasar mengatakan ekspektasi masyarakat terhadap kinerja Kemenag sangat tinggi karena jadi tumpuan kehidupan masyarakat.

"Kita seperti kain putih. Terkena noda sedikit saja, maka akan kentara terlihat noda tersebut. Kalau kementerian lain berwarna hijau, biru, merah, dan lainnya, maka kita berwarna putih," katanya.

"Maka dari itu, mari kita jaga institusi ini dengan kiprah kita yang memprioritaskan pelayanan masyarakat," tutur Nasaruddin.

Menag menjelaskan setiap ASN Kemenag harus memaknai filosofi ikhlas beramal dalam kehidupan sehari-hari, dan kemudian diterapkan dalam kinerja.

"Kemenag ini paling berat jihadnya. Saya mohon setiap ASN tidak hanya sekadar membaca ikhlas beramal secara tekstual, tetapi juga harus mempraktikkannya. Filosofi ikhlas beramal ini bernilai tinggi dalam kehidupan kita," tutur dia.

Ia mengatakan setiap ASN Kementerian Agama, khususnya Kantor Wilayah Kemenag Sumut, tetap bertahan walau angin menggoyang setiap kerja yang dilakukan.

"Saya minta juga kepada ASN Kemenag Sumut selalu haqqul yaqin, jangan takut difitnah. Allah SWT bersama kita dalam keadaan seperti apapun. Hanya orang berani berkata jujur, selamat dunia dan akhirat," tandas Nasaruddin.