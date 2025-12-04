Pemerintah Klaim Masih Sanggup Atasi Bencana, Belum Mau Terima Bantuan Internasional

ERA.id - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang juga Juru Bicara Presiden RI mengaku pemerintah masih sanggup mengatasi bencana banjir bandang dan longsor di tiga provinsi Sumatera.

Itu makanya pemerintah belum mau menetapkan bencana nasional dan belum ingin membuka pintu masuk bantuan internasional ke daerah bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh.

"Untuk sementara ini belum (buka peluang) ya. Meskipun kami juga mewakili Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan terima kasih karena banyak sekali atensi dari negara-negara sahabat," kata Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan selepas acara jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu kemarin.

Pras, sapaan akrabnya, menyampaikan pemerintah Indonesia mengapresiasi perhatian dari negara-negara sahabat yang memberikan bantuan langsung maupun keprihatinan.

Namun di sisi lain, pemerintah mengklaim masih sanggup mengatasi bencana itu sendiri dengan kecukupan stok pangan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) ke daerah terdampak.

"Kita merasa bahwa pemerintah, dalam hal ini kita semua masih sanggup untuk mengatasi seluruh permasalahan yang kita hadapi," kata Pras.

Dari sisi pangan, pemerintah menyatakan bahwa stok cukup. Sementara untuk BBM, pemerintah telah berkoordinasi dengan PT Pertanina agar pasokan BBM dapat didistribusi, meski lewat jalur udara.

Pras menilai distribusi BBM jalur udara diakui memang tidak normal, namun menyesuaikan dengan kondisi bencana di lapangan

"BBM juga bagaimana kita usahakan bisa dilakukan dropping dari udara karena memang menyesuaikan dengan kondisi bencana yang kita hadapi di lapangan," kata Pras.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno memastikan kelancaran pengiriman bantuan logistik untuk masyarakat di daerah-daerah terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

"Pemerintah terus memastikan kelancaran pengiriman layanan dasar ke seluruh wilayah bencana," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno saat jumpa pers di Posko Bantuan Bencana Sumatera, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

Pratikno mengatakan hingga saat ini sebanyak 500 ribu ton paket bantuan telah dikirimkan ke sejumlah daerah terdampak bencana.

"Kita telah mengirimkan lebih dari 500.000 ton bantuan dari berbagai pihak, baik itu paket sembako, makanan siap saji, obat-obatan, tenda, selimut, serta bantuan langsung lainnya untuk warga terdampak, termasuk daerah yang jalur aksesnya terputus," kata Pratikno.

Ia menyampaikan koordinasi antarkementerian/lembaga terus diperkuat untuk memastikan kelancaran pengiriman dan distribusi logistik maupun pencarian korban.