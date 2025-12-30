Inara Rusli Cabut Laporan terhadap Insanul Fahmi, Ini Penjelasan Polisi

ERA.id - Selebgram Inara Rusli telah mencabut laporan polisinya atas dugaan penipuan terhadap Insanul Fahmi. Polisi akan menindaklanjuti langkah hukum Inara dengan melakukan gelar perkara dan memanggil Insanul Fahmi.

"Sementara penyidik akan memanggil terlapor untuk klarifikasi dan akan melakukan gelar perkara untuk kepastian hukum perkara tersebut," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto kepada wartawan, Senin (29/12/2025).

Namun, Budi belum mau menyampaikan kapan Insanul dipanggil. Pun jadwal pelaksanaan gelar perkara itu juga tak disampaikannya.

Mantan Kapolres Malang Kota ini hanya membenarkan Inara mencabut laporannya karena telah damai dengan Insanul Fahmi.

Sebelumnya, Inara Rusli mengungkapkan alasannya mencabut laporan polisinya terhadap Insanul Fahmi atas dugaan penipuan. Pencabutan laporan itu karena Insanul Fahmi adalah suaminya.

Inara menjelaskan dirinya berkonsultasi terkait Insanul Fahmi dengan seorang ulama, Buya Yahya. Saat itu, Buya menyampaikan Inara adalah istri dari Insanul meski menikah siri. Walaupun belum tercatat di negara, Inara diwajibkan patut dan taat kepada suami.

"Jadi ya sebagai istri, walaupun belum tercatat secara negara, tapi sudah berlaku hukum agama, sudah berlaku syariat islam. Saya tetap harus mendengarkan dan patuh pada suami saya, karena biar bagaimanapun saudara Insan sudah menjadi suami saya," kata Inara di Polda Metro Jaya, hari ini.

Langkah damai juga dilakukan karena keluarga Insanul dan Inara sudah bertemu untuk melakukan dialog. Kedua belah pihak sepakat untuk berdamai.

Selain itu, Inara menyampaikan Insanul telah menemui keluarganya dan memberikan klarifikasi atas hubungannya. "Karena saudara Insan sudah menunjukkan itikad baik untuk menemui pihak keluarga saya dan mau mengklarifikasi semuanya. Dia juga sudah memberikan nasihatnya. Jadi saya sebagai, sebagai muslimah mencoba untuk taat," imbuhnya.

Saat disinggung apakah akan melangsungkan pernikahan secara resmi agar tercatat di KUA/negara, Inara tak mau menjawab. Pun ditanya menerima poligami atau tidak, mantan istri musisi Virgoun ini juga ogah memberi jawaban. "Saya belum bisa memberikan komentar banyak," tuturnya.