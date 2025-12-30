Survei Tempatkan Polri Jadi Lembaga Tepercaya walau Banyak Polisi Berkasus

ERA.id - Meski banyak kasus polisi berkasus, mulai pembunuhan hingga memperkosa tahanan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali mengklaim jika masyarakat masih menilai positif kinerja Polri pada 2025 ini.

Saat Rilis Akhir Tahun Polri 2025 di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Selasa (30/12/2025), Listyo menyinggung survei The Global Safety Report yang menempatkan Indonesia memperoleh skor 89 pada law and order index.

Skor ini menjadikan Indonesia menempati peringkat ke 19 dari 144 negara. "Indeks ini mengukur tingkat rasa aman masyarakat serta kepercayaan terhadap penegak hukum," tuturnya.

Masih dalam survei The Global Safety Report, yakni pada indikator safe to walk alone at night, sebanyak 83 persen responden di Indonesia menyatakan merasa aman berjalan di malam hari. Listyo mengatakan Indonesia berada di peringkat ke-25 dari 144 negara dari indikator ini.

Kemudian pada survei Litbang Kompas, Listyo menyebut tingkat kepercayaan publik terhadap Polri meningkat jika dibandingkan sebelumnya.

"Dalam survei tersebut Polri masuk dalam tiga besar lembaga negara paling dipercaya oleh masyarakat. Bahkan dalam kategori lembaga penegak hukum, Polri menempati peringkat pertama sebagai lembaga yang paling dipercaya dengan tingkat kepercayaan mencapai 78,2 persen," imbuhnya.

Jenderal bintang empat Polri ini mengatakan capaian Korps Bhayangkara tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh anggota dan dukungan dari masyarakat. Dia meminta jajarannya untuk terus bekerja secara profesional, menjaga integritas, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

"Namun kita harus terus melakukan perbaikan, harus terus melakukan evaluasi, sehingga kita terus bisa meningkatkan kinerja institusi," jelasnya.