RUPSLB GoTo Tetapkan CEO Baru, Patrick Walujo Mundur Usai Dongkrak Kinerja Perusahaan

ERA.id - PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) resmi menetapkan Hans Patuwo sebagai Direktur Utama dan CEO dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Rabu (17/12/2025).

Penetapan ini menandai berakhirnya masa tugas Patrick Walujo, CEO sebelumnya yang mundur setelah berhasil menguatkan kinerja perusahaan dan menyiapkan fondasi pertumbuhan berikutnya.

Pengamat ekonomi Josua Pardede menilai pergantian CEO pada momentum positif justru menjadi sinyal kuat bagi pasar.

“Transisi dilakukan setelah fase pembenahan selesai. GoTo berhasil menurunkan biaya, meningkatkan efisiensi, dan menyeimbangkan pertumbuhan dengan profitabilitas. Ini memperkuat prospek perusahaan dan kepercayaan investor,” katanya.

Menurut Josua, dinamika pasar menunjukkan investor kini lebih memperhatikan kemampuan perusahaan teknologi menyeimbangkan pertumbuhan dengan profitabilitas.

Bagi investor, arah transformasi semacam ini memperkecil ketidakpastian kinerja dan memperbaiki keyakinan jangka panjang.

Patrick memimpin GoTo sejak 2023 dengan mandat menata ulang fondasi bisnis, termasuk pengendalian biaya, penyederhanaan operasi, serta penajaman portofolio usaha agar lebih berorientasi pada profitabilitas dan arus kas.

Transformasi ini tercermin pada kinerja perusahaan kuartal III/2025 yang mencatat laba sebelum pajak Rp62 miliar, EBITDA mencapai Rp516 miliar, rekor tertinggi sepanjang sejarah GoTo. Sementara jumlah pengguna aktif bulanan GoPay meningkat 29% YoY menjadi 24,2 juta dan nilai buku pinjaman konsumen tumbuh 76% menjadi Rp7,6 triliun.

Selain kinerja keuangan, rekam jejak Patrick mendapat pengakuan regional. Pada 2025, ia dinobatkan sebagai Best CEO sektor internet Asia versi Extel. Bukan hanya itu, di tangan Patrick GoTo menyandang predikat Most Honored Company yang merupakan apresiasi pasar terhadap profitabilitas dan pertumbuhan berkelanjutan perusahaan.

Terpilihnya Hans Patuwo yang sebelumnya menjabat COO dan memimpin unit GoTo Financial, memberikan sinyal harapan kesinambungan strategi dan disiplin eksekusi yang dibangun Patrick dapat diteruskan.

Pergantian kepemimpinan ini menandai babak baru bagi GoTo untuk memperkuat daya saing di ekosistem digital nasional dan menjaga fondasi bisnis yang kini lebih ramping dan stabil.