Main Film Bareng Bryan Domani, Halda Rianta Akui Grogi: Takut Jatuh Cinta!

ERA.id - Halda Rianta komedian muda yang dikenal dengan pembawaannya yang ceplas-ceplos secara blak-blakan mengaku sempat grogi saat harus beradu akting dengan Bryan Domani.

Halda menyebut pesona Bryan sempat membuatnya sulit untuk berkonsentrasi.

"Sebenernya kalau sama Bryan ya, gue kayak ngawang. Kayak, 'Dih, sebenernya kok gue tatapannya ama Bryan gitu ya?' Nggak bisa Bang, gue takut jatuh cinta Bang, nggak bisa gue kalau ama orang ganteng, Bang," ujar Halda Rianta sambil tersipu saat ditemui di Press Conference XXI Plaza Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (18/12/2025).

Berbeda saat bersama Bryan, Halda justru merasa lebih santai ketika beradu peran dengan Nicky Putra. Menurutnya, Nicky adalah partner yang sangat 'sat-set' dan asyik diajak berdiskusi tanpa ada rasa canggung.

"Kalau sama Nicky tuh kita sat-set-sat-set deh pokoknya kayak temen aje kita mah gitu. Jadi chill aje ya” tuturnya.

Nicky Putra sendiri memuji energi yang dibawa Halda ke lokasi syuting. Baginya, Halda adalah sosok yang menghidupkan suasana.

Meski sering bercanda, keduanya sangat serius dalam membangun chemistry sebagai 'Teman Level 2', istilah mereka untuk sahabat yang tahu luar-dalam kisah personal orang terdekatnya.

"Kalau nggak ada dia tuh kurang seru gitu. Tapi kalau misalkan ada Halda tuh aku selalu ngobrol bareng. Kalau misalkan kita lagi nggak syuting juga kita tetep ngobrol gitu dan segala macem sih," ungkap Nicky Putra

Patah Hati Yang Kupilih dapat disaksikan di bioskop mulai 24 Desember 2025.