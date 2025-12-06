Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Salurkan Rp15 Miliar Bantu Korban Bencana Sumatera, Fantastis!

ERA.id - Raffi Ahmad dan Nagita Slavina menyalurkan bantuan untuk korban bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara serta Aceh. Bantuan yang diberikan keluarga Raffi Ahmad mencapai Rp15 miliar.

Bantuan ini dikirimkan secara langsung oleh tim dari RANS yang terdiri dari Prio, Aldi, Haikal, Erwin, Angga, Yogo, dan Jeri. Tim perwakilan itu langsung diterima baik oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasco Ruseimy.

"Semoga bisa membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang ada di Sumatra," ujar Raffi dalam panggilan video bersama Vasco Ruseimy.

Nagita Slavina menambahkan, "Semoga bisa disalurkan dengan baik agar manfaatnya segera dirasakan."

Bantuan dengan total Rp15 miliar ini diberikan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina untuk tiga Provinsi yang terdampak, yakni Rp5 miliar untuk Provinsi Sumatra Barat diserahkan kepada Wakil Gubernur Sumatra Barat, Vasco Ruseimy, bantuan Rp5 miliar untuk Provinsi Sumatra Utara diterima langsung oleh Gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution.

Kemudian bantuan Rp5 miliar untuk Provinsi Aceh diamanahkan kepada Bupati Aceh Tamiang, Armia Fahmi, sebagai perwakilan pemerintah provinsi.

Wakil Gubernur Sumatra Barat, Vasco Ruseimy, mengapresiasi kepedulian ini.

"Bantuan ini sangat berarti. Kami akan memfokuskan penggunaannya pada percepatan pemenuhan kebutuhan papan bagi warga yang rumahnya terdampak," ujar Vasco.

Sementara itu, Gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution, juga menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan.

"Seluruh bantuan yang diterima akan disalurkan langsung kepada masyarakat yang paling membutuhkan, terutama di titik lokasi yang mengalami kerusakan terparah," ujar Bobby.

Bupati Aceh Tamiang, Armia Fahmi, menegaskan bahwa bantuan tersebut menjadi modal penting untuk fase berikutnya.

"Kami akan menyiapkan program pemulihan pasca masa tanggap darurat agar kehidupan masyarakat dapat segera kembali berjalan normal," ungkapnya.

Bantuan dari Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ini menambah deretan dukungan bagi wilayah di Sumatra yang tengah berupaya bangkit pascabencana.

Pemerintah daerah kini mulai mempercepat proses penyaluran bantuan dan pemulihan infrastruktur dasar. Masyarakat berharap langkah cepat ini dapat membuat aktivitas kehidupan sehari-hari kembali pulih dalam waktu dekat.