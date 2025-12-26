Kemhan: Ayu Aulia Tidak Dilantik, Tidak Diangkat, Tidak Punya Tugas!

ERA.id - Kementerian Pertahanan (Kemhan) menegaskan selebgram Ayu Aulia tidak memiliki penugasan apa pun sebagai tim kreatif, baik secara struktural maupun nonstruktural, pada kementerian tersebut.

Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Kemhan Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait merespons isu viral di media sosial yang menyebut Ayu Aulia dilantik sebagai tim kreatif Kemhan.

"Kemhan menegaskan bahwa Ayu Aulia tidak dilantik, tidak diangkat, dan tidak memiliki penugasan apa pun sebagai tim kreatif Kemhan, baik secara struktural maupun nonstruktural," ujar Rico, dikutip Antara, Jumat (26/12/2025).

Ayu Aulia sebelumnya membagikan cuplikan video di Instagram pribadinya dengan menyertakan keterangan 'pelantikan'. Dari video itu, Ayu nampak berdiri di jajaran barisan bersama yang lainnya di sebuah acara.

Pada video lain, nampak terlihat tulisan “Gerakan Bela Negara Membangun Indonesia”. Unggahan itu pun menimbulkan spekulasi bahwa Ayu dilantik menjadi tim kreatif di Kementerian Pertahanan.

Terkait hal tersebut, Karo Infohan menjelaskan salah satu organisasi kemasyarakatan di Jakarta memang menggelar kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Kemhan beberapa waktu lalu.

Meski demikian, Rico menegaskan bahwa Ayu Aulia diundang sebagai bagian dari tim kreatif organisasi kemasyarakatan tersebut, bukan sebagai tim kreatif Kemhan.

“Klarifikasi ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang berkembang di ruang publik. Kemhan mengapresiasi perhatian serta konfirmasi dari rekan-rekan media massa, terima kasih," tegas Rico.