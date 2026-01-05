Kemenlu Diminta Lawan Tindakan Semena-mena Amerika ke Venezuela

ERA.id - Politisi PDI Perjuangan sekaligus Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin meminta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) wajib melawan sikap kesewenang-wenangan Amerika Serikat (AS) terhadap Venezuela yang melanggar kedaulatan negara lain.

"Landasan sikap Indonesia sudah sangat jelas dan tegas, yaitu mendukung kemerdekaan setiap bangsa dan menolak pelanggaran kedaulatan, sebagaimana diamanatkan dalam Konstitusi UUD 1945," kata Hasanuddin, Minggu kemarin.

Indonesia melalui perwakilan tetapnya di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kata dia, harus bersikap proaktif mendorong penyelesaian tindakan sepihak tersebut melalui koridor hukum internasional dan mekanisme resmi PBB.

“Indonesia harus ikut menjaga marwah PBB sebagai lembaga internasional yang mampu menyelesaikan konflik global secara beradab, adil, dan berbasis hukum. Inilah perwujudan nyata dari politik luar negeri bebas aktif yang selama ini kita junjung,” kata dia.

Dia mengingatkan bahwa Venezuela merupakan negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia, sehingga penangkapan Presiden Venezuela berpotensi menimbulkan gejolak geopolitik dan fluktuasi pasar minyak global.

“Pemerintah Indonesia harus mewaspadai dampak ekonomi global, khususnya potensi lonjakan harga minyak, dan menyiapkan skenario mitigasi guna menjaga kesehatan fiskal APBN serta stabilitas ekonomi nasional,” kata dia.

Dia menilai peristiwa ini juga memberikan pelajaran strategis yang sangat penting bagi Indonesia. Pasalnya, dia menilai begitu mudahnya pasukan asing menangkap seorang presiden di ibu kota negaranya sendiri yang tentu tidak terjadi tanpa sebab.

"Ini menunjukkan adanya runtuhnya dukungan politik publik serta rendahnya kesiagaan pertahanan, atau bahkan indikasi pembiaran dari unsur militer di negara tersebut,” katanya.

Dia menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia harus belajar dari situasi Venezuela dengan memperkuat kepercayaan publik, soliditas nasional, serta kesiapsiagaan pertahanan negara.

“Kedaulatan negara tidak hanya dijaga oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh legitimasi politik yang kuat di mata rakyatnya sendiri,” kata legislator yang membidangi urusan pertahanan dan hubungan luar negeri itu.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengakui bahwa Amerika Serikat telah melancarkan serangan militer terhadap Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro. "Amerika Serikat telah berhasil melancarkan serangan besar-besaran terhadap Venezuela," kata Trump di platform Truth Social, Sabtu (3/1).

"Presiden Nicolas Maduro beserta istrinya telah ditangkap dan diterbangkan keluar dari negara itu," katanya, menambahkan.