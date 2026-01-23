Di Swiss, Prabowo Pamer Rakyatnya Terbahagia, Tetap Senyum walau Makan Nasi-Garam

ERA.id - Presiden RI Prabowo Subianto sesumbar mau memberantas kemiskinan ekstrem serta menurunkan angka kemiskinan di Indonesia dalam empat tahun mendatang.

"Saya bertekad dalam empat tahun ke depan kita akan memberantas kemiskinan ekstrem dan menurunkan angka kemiskinan secara keseluruhan. Itulah misi hidup saya. Itulah misi saya di sisa hidup saya," kata Presiden Prabowo dalam sambutannya di hadapan pemimpin negara pada World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, Kamis kemarin yang disaksikan langsung melalui akun YouTube Sekretariat Presiden dari Jakarta, Kamis.

Menurutnya tak ada misi yang lebih mulia dan memuaskan daripada menurunkan angka kemiskinan dan memberantas kelaparan.

"Jadi itulah misi saya sekarang, untuk membuat kaum termiskin dan terlemah di Indonesia tersenyum," kata Prabowo.

Sebagian dari upaya untuk menyejahterakan masyarakat miskin, menurut Prabowo melalui pemberantasan terhadap korupsi, manipulasi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Prabowo pun membeberkan survei global dari Gallup dan Universitas Harvard menunjukkan bahwa rakyat Indonesia adalah orang yang paling bahagia, makmur dan paling optimis, dibandingkan ratusan negara lainnya.

Presiden menilai hasil survei tersebut menggembirakan, tetapi juga menyedihkan karena masih ada rakyat yang tidak memiliki tempat tinggal layak.

"Saya mengenal rakyat saya, banyak dari mereka tinggal di gubuk, banyak dari mereka tidak memiliki air bersih, banyak dari mereka tidak memiliki kamar mandi, banyak dari mereka makan nasi dengan garam, namun mereka tetap tersenyum, dan mereka tetap memiliki harapan," kata Prabowo.