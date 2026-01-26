Indonesia Masuk Board of Peace, JK: Libatkan Warga Palestina, Jangan Cuma Negara Besar

ERA.id - Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) menegaskan warga Palestina dan Israel harus dilibatkan dalam Dewan Perdamaian untuk Gaza (Board of Peace) yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump, jangan cuma melibatkan negara-negara besar.

Menurut JK, niat perdamaian harus dimulai dari pemahaman terhadap akar masalah di masyarakat. Namun, ia menilai, selama ini masih terdapat kekurangan dalam proses perdamaian, khususnya minimnya keterlibatan warga setempat.

"Kalau ingin memperbaiki kampung orang, tentu orang kampung itu sendiri harus terlibat. Jangan sampai yang berdamai justru tidak melibatkan masyarakat yang terdampak langsung," kata JK, Minggu kemarin.

Perdamaian, JK menekankan, tidak cukup hanya diinisiasi oleh negara-negara besar. Masyarakat lokal, sebagai pihak yang mengalami langsung konflik, harus diberi ruang untuk berpartisipasi aktif dalam proses rekonsiliasi dan pembangunan kembali.

Selain itu, JK juga menyinggung gagasan perdamaian yang digagas oleh Trump. Dalam konteks tersebut, ia menyebut Indonesia perlu mendorong agar inisiatif tersebut tidak bersifat elitis.

"Indonesia perlu mendorong keterlibatan masyarakat setempat. Jangan hanya negara-negara besar yang menentukan, tetapi juga warga di wilayah konflik harus dilibatkan dalam membangun dan mendamaikan negaranya sendiri," katanya.

JK menegaskan bahwa tanpa keterlibatan masyarakat lokal, proses perdamaian akan sulit berjalan efektif dan berkelanjutan.

Dewan Perdamaian untuk Gaza yang digagas Trump diluncurkan pada Kamis (22/1) pada sela acara World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss.

Presiden RI Prabowo Subianto ikut menandatangani piagam tersebut, menandakan keikutsertaan Indonesia dalam badan internasional itu.