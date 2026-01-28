Usai Prabowo Jamin Keamanan Israel, Menlu Sugiono Ngaku Dukung Palestina Merdeka

ERA.id - Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina dalam kerangka Solusi Dua Negara guna menyelesaikan konflik antara Palestina dan Israel.

“Tentu saja arah kompas kita (Indonesia) tetap ‘two state solution’. Indonesia tetap menginginkan kemerdekaan dan kedaulatan Palestina,” kata Sugiono dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa kemarin.

"Makanya pasti ada langkah-langkah yang sifatnya taktis yang harus kita lakukan," tambah Sugiono.

Sayangnya, Sugiono tidak menjelaskan lebih lanjut serta merinci lebih jauh langkah-langkah taktis yang dimaksud, apalagi mengomentari Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa perdamaian di Palestina dapat terwujud bila semua pihak menjamin keamanan Israel.

Video viral yang berujung diprotes publik Indonesia tersebut diambil saat Presiden Prabowo berpartisipasi dalam Sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, yang berlangsung pada September 2025.