Simulator Berkuda Milik Polisi Sedot Miliaran Duit Rakyat, Fungsinya Apa?

ERA.id - Video tersebut diunggah oleh Kasubdit Cakkal Ditpolsatwa Korsabhara Baharkam Polri, Kombes Pol. Gatot Aris Purbaya pada media sosial Instagram pribadinya @garistrakos.official.

Gatot mengatakan bahwa fasilitas simulator pelatihan berkuda yang dimiliki Polri merupakan satu-satunya yang terlengkap di Indonesia.

“Inilah cara Ditpolsatwa mengawinkan teknologi dan tradisi demi mencetak personel yang tangguh,” demikian isi unggahan Gatot.

Merespons sentimen publik dalam konten tersebut, Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menjelaskan bahwa simulator berkuda tersebut digunakan oleh personel Ditpolsatwa untuk berlatih.

“Ada empat unit (simulator) untuk latihan dasar menunggang kuda,” katanya.

Ia merincikan, satu unit simulator untuk belajar menunggang jalan, lari, dan gallop. Lalu, satu unit untuk belajar jumping atau lompat rintangan. Terakhir, dua unit untuk belajar balapan.

“Fasilitas simulator pelatihan berkuda hanya ada di Direktorat Satwa Korsabhara Baharkam Polri,” katanya.

Ia mengatakan, satu unit simulator berkuda tersebut seharga Rp1 miliar. Dananya berasal dari anggaran tahun 2016. “Simulasi berkuda adalah anggaran PLN TA 2016,” ujarnya.