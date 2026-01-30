Mudah Ditebak, Inisial J yang Digembar-Gemborkan PSI Ternyata Jokowi

ERA.id - Terungkap sudah siapa inisial J yang bakal menjadi petinggi dalam Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Sesuai tebakan banyak publik, J yang dimaksud ternyata Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Kini ayah dari Kaesang dan Gibran Rakabuming itu dijadwalkan menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang berlangsung di Hotel Claro Makassar, Sulawesi Selatan, sore ini.

"Insyaallah hadir," ujar Ketua DPP PSI, Bestari Barus kepada wartawan, Jumat (30/1/2026)

Rencananya Jokowi berpidato dalam Rakernas PSI di hadapan ratusan kader yang datang dari berbagai provinsi serta kabupaten/kota se-Indonesia sebagai Ketua Dewan Penasehat PSI.

Sebelumnya, saat pembukaan Rakernas, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep menanyakan kepada Sekretaris Dewan Pembina PSI Grace Natalie apakah Ketua Dewan Penasehat sudah datang.

"Yang saya hormati Sekretaris Dewan Pembina PSI Ibu Grace Natalie, beserta seluruh jajarannya, tanpa ada ketuanya. Ketuanya di mana. Belum datang? Insyaallah besok datang," katanya.

Dalam Rakernas tersebut, Kaesang menyebut pertemuan nasional ini menjadi ajang penguatan arah kebijakan partai dan menjadikan rumah bersama menyongsong Pemilihan Umum (Pemilu) 2029.

"Melalui Rakenas, kita menemukan PSI sebagai rumah bersama, rumah bagi buruh, rumah bagi nelayan, rumah bagi petani, rumah bagi pekerja informal. Siapapun seluruh lapisan masyarakat kita terima," ujar Kaesang dalam orasinya dalam Rakernas I di Hotel Claro Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis.

Semua ini, kata dia, akan diperkuat melalui keputusan-keputusan strategis yang akan ditetapkan di Rakenas PSI kali ini. Selain itu, Rakenas juga akan menetapkan arah kebijakan dan kerja politik PSI.

"Dalam jangka pendek, menengah hingga (Pemilu) 2029, termasuk agenda aksi politik nasional seperti pengawasan anggaran, tata kelola yang adil dan berkelanjutan, serta politik kebinekaan," katanya.