Aguan cs ke Hambalang, Ngomong Ekonomi Bareng Prabowo sampai Tengah Malam

ERA.id - Pengusaha besar nasional mendatangi kediaman Presiden Prabowo Subianto di Padepokan Garudayaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (10/2) malam.

Mereka yakni Prajogo Pangestu (Barito Pacific Group), Anthony Salim (Salim Group), Franky Widjaja (Sinar Mas Group), Boy Thohir (Adaro Energy), dan Sugianto Kusuma atau Aguan (Agung Sedayu Group).

Mereka berdiskusi sekitar empat jam untuk membahas tentang berbagai hal, termasuk semangat Indonesia Incorporated yang berbentuk kolaborasi erat antara pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan guna memperkuat daya saing nasional serta mempercepat pembangunan ekonomi.

Sebagaimana keterangan yang diterima, Rabu, pertemuan tersebut dimulai pukul 19.00 hingga 23.00 WIB.Audiensi ini diselenggarakan atas permintaan para pengusaha.

Dalam pertemuan itu, Prabowo menyerap berbagai masukan dari para pelaku usaha terkait tantangan dan peluang ekonomi. “Pembangunan industri harus berdampak langsung bagi rakyat, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian bangsa,” ujar Prabowo.

Prabowo juga mengajak para pengusaha untuk terus berkolaborasi dalam membuka dan memperluas lapangan pekerjaan, memperkuat sektor riil, serta mendorong pertumbuhan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

Merespons itu, para pengusaha berkomitmen mendukung penuh arah kebijakan pemerintahan Prabowo dalam sektor paling strategis yaitu pemenuhan makan bergizi, sekolah dan pendidikan tinggi, kesehatan, rumah subsidi, koperasi dan kampung nelayan, serta kedaulatan pangan dan energi.