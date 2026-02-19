Ifan Seventeen Sesumbar Mau Bangun Bioskop Negara, Wamen Irene: Lagi Kita Godok

ERA.id - Wakil Menteri Ekonomi Kreatif (EKRAF), Irene Umar, membenarkan rencana pembangunan bioskop milik negara pertama yang diwacanakan oleh PT Produksi Film Negara (PFN). Wamen Irene menyebut masih menggodok rencana tersebut.

Saat ditemui di peluncuran giant ballon film Pelangi di Mars di kawasan SCBD, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (19/2/2026), Wamen Irene mengatakan sejauh ini masih melakukan pemetaan terkait wacana pembangunan Sinewara. Apalagi ia melihat minimnya layar menjadi salah satu problem sinema saat ini.

“Kalau itu (pembangunan Sinewara), sekarang lagi kita godok bersama karena kan salah satu problem sinema adalah layar yang terbatas kan jadi itu kita lagi menggodok supaya bisa mendorong supaya tambah layar,” ujar Wamen Iren.

Ketika ditanya tentang rencana pembangunan Sinewara di kota-kota terpencil, Irene enggan memberikan keterangan lebih lanjut. Ia hanya menyiratkan akan ada kejutan terkait Sinewara tersebut.

“Ada deh, ada aja, surprised pokoknya,” tutur Irene sambil berlalu.

Sebelumnya, Direktur Utama PFN, Riefian Fajarsyah atau Ifan Seventeen mengungkap akan membangun bioskop pertama milik negara di kawasan Otto Iskandardinata (Otista) Jakarta Timur, yang juga lokasi dari PFN. Hal ini disampaikan Ifan saat rapat dengar Komisi VII DPR RI pada 2 Februari lalu.

“Jadi ini sebagai pilot project untuk bioskop negara pertama. Semoga ini bisa menjadi stimulan dan juga trigger untuk daerah-daerah lain ikut mengembangkan bisnis bioskop negara ini dengan cara bergabung menjadi salah satu stageholder,” tutur Ifan.

Selama rapat dengar itu Ifan juga menjelaskan jumlah layar bioskop di Indonesia hanya tersedia 2.000-2.400 layar. Padahal menurut Ifan, Indonesia seharusnya memiliki 20.000 layar bioskop yang tersebar di seluruh daerah.

Lebih lanjut, Ifan berharap dengan dibangunnya Sinewara ini bisa membangkitkan semangat para pekerja seni di bidang film untuk terus memproduksi karya. Ia juga berharap adanya kemajuan industri film secara global.

“Yang kami harap ini akan lebih meringankan dan mendorong para pelaku film untuk lebih berproduksi dan juga menstimulasi para pelaku film untuk lebih berkembang, yang tentunya pasti akan berkaitan dengan kemajuan industri film secara global,” pungkasnya.