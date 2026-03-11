Panglima TNI: Ini Hal Biasalah Siaga 1

ERA.id - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengaku status siaga 1 dilakukan sebagai bagian dari uji kesiapsiagaan rutin.

"Saya sudah memberlakukan siaga 1, namanya di satuan-satuan, PRCPB atau Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Alam. Jadi, tiap Kodam ada satu batalion untuk siaga 1, apalagi di wilayahnya ada bencana alam," kata Agus, seusai menghadiri Peringatan Nuzulul Quran di Istana Negara, Jakarta, Selasa malam kemarin.

Agus menegaskan bahwa langkah tersebut bukan sesuatu yang luar biasa. "Kita menguji kesiapsiagaan personel dan material. Biasa," ujar Agus saat menjelaskan status siaga tersebut.

Saat ditanya apakah status tersebut berkaitan dengan peningkatan eskalasi konflik di Timur Tengah, Agus tak menjawab.

"Oke, terima kasih ya. Ini hal biasalah siaga 1," ujarnya.

Panglima menegaskan bahwa status siaga yang dimaksud semata-mata untuk memastikan kesiapan satuan dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi di dalam negeri.

Mengenai konvoi kendaraan taktis di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Agus mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari simulasi dan pengujian kecepatan mobilisasi pasukan.

Agus menyampaikan bahwa kesiapsiagaan personel juga disiapkan untuk membantu kepolisian dalam menjaga keamanan menjelang periode cuti bersama dan arus mudik Idul Fitri.

Ia menambahkan status siaga tersebut tidak memiliki batas waktu tertentu. Setelah proses pengecekan kesiapsiagaan personel dan material selesai dilakukan, satuan dapat kembali ke kondisi normal di kesatuannya masing-masing.