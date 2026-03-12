Masuk KPK Pakai Switer, Keluar Berompi Oranye, Gus Yaqut Resmi Ditahan

ERA.id - Mantan Menteri Agama sekaligus tersangka kasus kuota haji Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut, resmi ditahan KPK.

Tampak perbedaan mencolok terlihat. Saat masuk Gedung Merah Putih KPK, Yaqut masih menggunakan switer. Saat keluar usai diperiksa, dia telah mengenakan rompi oranye khas pesakitan.

Yaqut Cholil Qoumas tiba untuk bersiap menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Sewaktu menuju mobil tahanan, Yaqut masih percaya diri dan mengaku tak menerima uang dari kasus kuota haji. Dia menyatakan hanya mementingkan keselamatan jemaah haji.

“Saya tidak pernah menerima sepeser pun dari kasus yang dituduhkan kepada saya, dan saya lakukan semua kebijakan ini semata-mata untuk keselamatan jemaah. Itu yang bisa saya sampaikan,” ujar Yaqut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Banser mengancam

Saat Yaqut diperiksa, di halaman Gedung Merah Putih KPK, Barisan Ansor Serbaguna (Banser) bergerombol.

"Hari ini kami turun mengawal saudara kami, dan penasihat kami," ujar orator di halaman depan gedung, Kamis (12/3/2026) sekitar pukul 16.39 WIB.

Lebih lanjut mereka mengatakan meminta KPK untuk bisa adil. Bila tidak, kata dia, maka Banser akan mendatangi KPK dengan jumlah massa yang lebih banyak lagi.

"Sahabat Yaqut adalah penasihat Ansor Banser, sahabat-sahabat. Kalau sahabat Yaqut disakiti, maka mendidih darah kami. Kami akan berjuang sampai mati," katanya.