Ancam KPK yang Periksa Gus Yaqut, Banser: Dia Disakiti, Mendidih Darah Kami!

ERA.id - Barisan Ansor Serbaguna (Banser) bergerombol mendatangi KPK di tengah pemeriksaan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut yang menjadi tersangka kasus kuota haji.

"Hari ini kami turun mengawal saudara kami, dan penasihat kami," ujar orator di halaman depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, sekitar pukul 16.39 WIB.

Lebih lanjut mereka mengatakan meminta KPK untuk bisa adil. Bila tidak, kata dia, maka Banser akan mendatangi KPK dengan jumlah massa yang lebih banyak lagi.

"Sahabat Yaqut adalah penasihat Ansor Banser, sahabat-sahabat. Kalau sahabat Yaqut disakiti, maka mendidih darah kami. Kami akan berjuang sampai mati," katanya.

Setelah itu, lebih dari lima bus yang membawa anggota Banser melewati halaman depan Gedung Merah Putih KPK.

Kemudian hingga pukul 16.55 WIB, berdasarkan laporan pewarta di lapangan, Banser masih memadati halaman depan Gedung Merah Putih KPK.