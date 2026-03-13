Polisi Dalami Pelaku yang Siram Andrie Yunus "KontraS" Pakai Air Keras

ERA.id - Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus disiram air keras oleh orang tak dikenal (OTK) di kawasan Jakarta Pusat (Jakpus), Kamis (12/3).

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberi atensi khusus terkait kasus ini.

Menurut Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir saat konferensi pers di kantornya, Jumat (13/3/2026), Polri menindaklanjuti kasus penganiayaan berat ini dengan membuat laporan polisi (LP) model A. Setelah itu, penyidik melaksanakan olah TKP awal untuk mencari bukti-bukti.

Mantan Kapolda Papua Barat ini lalu menegaskan pengusutan dilakukan secara scientific crime investigation. Masyarakat pun diminta melapor jika mengetahui informasi tentang Andrie disiram air keras ini.

"(Mengenai pelaku,) hal itu sedang dalam proses pendalaman, termasuk penanganan yang di tempat kejadian perkara. Artinya, pengumpulan berbagai alat bukti digital, dalam hal ini termasuk CCTV, yang kemudian sedang dalam proses untuk analisa lebih lanjut," tuturnya.