Proyek MBG Dipertahankan walau Berkasus, Prabowo: Daripada Uang Dikorupsi

ERA.id - Presiden RI Prabowo Subianto tetap mempertahankan proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) sebab uang pembuatannya lebih baik digunakan untuk makan anak-anak dan kelompok rentan daripada daripada dikorupsi.

Meski terus dikritik dan mengancam fiskal, Prabowo menekankan proyek ini tetap diprioritaskan. “Saya akan bertahan sedapat mungkin. Daripada uang-uang dikorupsi, lebih baik rakyat saya bisa makan. Saya yakin saya berada di jalan yang benar. Uang kita ada,” kata Prabowo.

MBG katanya menciptakan lapangan kerja di berbagai sektor, mulai dari dapur produksi hingga rantai pasok pangan.

“MBG nanti di puncaknya kita akan punya 31 ribu dapur. Katakanlah, untuk gampang, hitungnya 30 ribu dapur. Tiap dapur mempekerjakan 50 orang. Itu sudah 1,5 juta kerja," ucap Prabowo.

"Tiap dapur menciptakan vendor-vendor supplier antara 5-10 vendor tiap dapur yang jual telur, yang jual wortel, yang jual sayur, tiap vendor ini empiris mempekerjakan sekitar 5 petani. Jadi itu sudah berapa? Sudah 50 lagi. Another 1,5 juta orang kerja,” imbuhnya.

Prabowo mengakui masih terdapat kekurangan dalam implementasinya, namun begitu, pemerintah telah menutup ribuan dapur SPPG.

Prabowo bilang proyek andalannnya ini bukan menciptakan utang baru, melainkan berasal dari pemangkasan anggaran. “Uang kita ada. Tinggal kita organisir, kita kurangi kebocoran,” tegas Prabowo.

“Rakyat kita sebagian besar sudah terlalu lama tidak menikmati kebaikan daripada ekonomi kita,” pungkasnya.