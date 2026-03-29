Purbaya Setuju Anggaran Proyek MBG Dikurangi, Asal Kualitasnya Tak Menurun

ERA.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa setuju dengan usulan Badan Gizi Nasional (BGN) soal pemangkasan anggaran untuk proyek Makan Bergizi Gratis (MBG).

Asal, kata Purbaya, kualitas makanan tersebut tak menurun. Nyatanya makanan tersebut sudah diprotes banyak orang karena nilai gizinya dan dinilai sekadar proyek memanen cuan.

“Selama ada efisiensinya, saya setuju saja, dan enggak mengurangi kualitas makannya sendiri,” kata Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat silam.

Dalam skema terbaru, program MBG direncanakan berjalan lima hari dalam sepekan sebagai bagian dari langkah efisiensi demi mengurangi beban anggaran negara.

Saat ini Pemerintah tengah menyesuaikan pelaksanaan program dengan kondisi terkini, termasuk opsi pengurangan hari operasional.

Menkeu menilai perubahan skema menjadi lima hari tidak mengurangi tujuan utama program, melainkan untuk mengatur ritme pelaksanaan agar lebih efisien dan berkelanjutan.

Pemerintah sendiri ingin memastikan setiap belanja negara memberikan dampak optimal bagi masyarakat.

“Artinya (efisiensi MBG) menyesuaikan dengan perkembangan keadaan. Jadi harusnya tidak ada masalah,” tuturnya..

Selain program MBG, Purbaya juga menyiapkan langkah efisiensi pada pos belanja lainnya di seluruh kementerian dan lembaga. Upaya ini menjadi bagian dari tahap lanjutan dalam penataan anggaran negara.

“Di tempat lain di seluruh kementerian ada efisiensi. Ada tahap ketiga. Pokoknya yang tahap ketiga itu kita desain untuk menutup kekurangan anggaran yang ada,” kata Bendahara Negara itu.

Meski demikian, ia belum merinci total nilai efisiensi yang akan dilakukan karena pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran dan potensi penghematan.