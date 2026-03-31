Ada 16 Pelaku yang Berkomplot Siram Air Keras ke Andrie Yunus?

ERA.id - Belasan orang diduga terlibat dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus. Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) yamg menghimpun fakta tersebut.

Kuasa hukum Andrie Yunus, Airlangga Julio, turut mengamini. Katanya dalam konferensi pers di Komnas HAM, Jakarta, Selasa (31/3/2026), berdasarkan hasil investigasi awal yang masih akan dikembangkan, tim mengidentifikasi sedikitnya 16 orang yang diduga terlibat.

Identifikasi tersebut tak hanya mencakup jumlah pelaku, tetapi juga peran masing-masing pada saat kejadian berlangsung.

“Ini belum termasuk di luar daripada 16 orang itu, misalnya tidak tertangkap oleh pantauan kami, belum termasuk pertanggungjawaban komando,” katanya.

Menurut dia, temuan tersebut mengindikasikan kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas, termasuk pihak-pihak yang berperan di luar pelaku lapangan.

“Belum termasuk adanya pihak-pihak yang mungkin menyediakan air keras, fasilitas, dan lain sebagainya,” tambahnya.

Airlangga juga mengungkap bahwa dari hasil identifikasi sementara terdapat indikasi keterlibatan unsur sipil, yang dinilai memperkuat pentingnya penanganan kasus melalui peradilan umum.

“Dari 16 orang itu setidaknya ada keterlibatan sipil di dalamnya,” ujarnya.

Tim advokasi telah menyampaikan perkembangan investigasi tersebut kepada aparat penegak hukum dan meminta ruang gelar perkara khusus untuk memaparkan bukti tambahan.

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat proses penyidikan yang tengah dilakukan aparat, sekaligus membantu mengungkap seluruh rangkaian peristiwa secara utuh.

TAUD menilai pengungkapan menyeluruh terhadap seluruh pelaku, termasuk kemungkinan adanya struktur komando, menjadi kunci dalam memastikan proses hukum berjalan transparan dan memberikan keadilan bagi korban.