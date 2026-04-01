Suruh Gibran Tinggal di IKN, PDIP: Jangan Keenakan Tinggal di Jakarta!

ERA.id - Politisi PDI Perjuangan sekaligus Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk segera menetap sekaligus berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Alasannya, proyek megah andalan ayah Gibran tersebut sudah rampung dan siap ditempati. Pertanyaan selanjutnya, kapan bagian dari pemerintah pusat berpindah kantor ke sana?

“Dari dulu saya minta itu. Wakil Presiden, Menteri Kehutanan, Menteri Desa, Menteri Transmigrasi sana, dong, tinggal. Uang negara itu barang. Jangan keenakan di Jakarta!” kata dia dalam rapat Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin silam.

Pernyataan itu dilontarkan Deddy sembari menekankan pentingnya pemanfaatan gedung-gedung yang telah dibangun di IKN. Ia meminta Kepala Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono berdiskusi dengan Presiden Prabowo Subianto terkait hal ini.

“Bagaimana kita memanfaatkan itu, Pak (Basuki)? Tolonglah diskusi dengan Pak Presiden dengan menteri-menteri yang ada supaya kita utilisasi, Pak. Jahat kita sama rakyat, barang berdiri, enggak digunakan, uang dibakar untuk maintenance (perawatan),” ucapnya.

Menjawab itu, Basuki Hadimuljono menyebut Gibran bisa berkantor di IKN mulai tahun ini karena gedung dan fasilitas pendukungnya telah rampung.

“Tahun ini bisa karena gedungnya sudah jadi, ya, furniturnya juga yang sementara juga sudah,” ucap Basuki saat ditemui usai rapat.

Menurut dia, berbagai persiapan juga telah dilakukan oleh staf Wapres Gibran. “Ada beberapa (staf Wapres) di sana,” katanya.

Basuki berharap rencana Wapres berkantor di IKN bisa segera direalisasikan. “Kalau saya, rumah saya sekarang di sana, ya. Jadi saya berharap itu terjadi, akan ada beliau benar-benar akan berkantor di sana. Harapan saya,” ucapnya.

Adapun dalam rapat tersebut, Basuki di antaranya menjelaskan kegiatan prioritas dan anggaran OIKN untuk tahun ini.

Basuki dalam pemaparannya mengatakan salah satu kegiatan prioritas pihaknya adalah terkait pembangunan kawasan, termasuk penataan ruang Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) serta pembangunan perkantoran legislatif dan yudikatif.