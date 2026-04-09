Prabowo: Mensesneg, Catat Gubernur yang Tak Pesan Mobil dalam Negeri!

ERA.id - Presiden Prabowo Subianto berharap kepala daerah serta Tentara Nasional Indonesia (TNI) membeli kendaraan listrik dalam negeri untuk mendukung industri nasional.

"Kita harapkan dari pemprov lain juga akan berpihak dan membeli produk bangsa kita sendiri di seluruh tanah air. Mensesneg catat itu gubernur-gubernur yang tidak pesan produk dalam negeri. Bus dan truk dan sebagainya. TNI juga suruh beli dalam negeri," kata Prabowo dalam peresmian pabrik perakitan kendaraan komersial berbasis listrik di Magelang, Jawa Tengah, Kamis (9/4/2026).

Kata Prabowo, kemampuan produksi kendaraan listrik di dalam negeri sedang berkembang. Dia mencontohkan PT VKTR Teknologi Mobilitas yang mampu memproduksi bus listrik hingga 10.000 unit, dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sekitar 40 persen.

Angka tersebut ditargetkan meningkat menjadi 60 persen dalam dua tahun dan mencapai 80 persen pada tahap berikutnya.

Soal pemerintah daerah, Prabowo mmemuji Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memakai bus yang dirakit dalam negeri melalui layanan Transjakarta.

"Jadi sudah ada industri bus, industri truk dan saya terima kasih Gubernur Jawa Tengah, katanya Pemda Jawa Tengah sudah pesan berapa puluh bus sudah. Dari DKI juga sudah cukup banyak, Transjakarta," kata Presiden.

Prabowo memandang pengembangan industri kendaraan listrik sebagai bagian dari upaya transisi energi menuju pemanfaatan energi yang lebih bersih.

"Jadi, inisiatif yang dilaksanakan oleh VKTR ini, VKTR Industri, adalah bersejarah, adalah suatu tonggak yang membanggakan. Ibarat kita dulu diajarkan apa ya itu istilahnya ya, pepatah gitu ya. Ibarat pucuk dicinta, ulam pun tiba," kata Prabowo.

Prabowo berharap PT VKTR Teknologi Mobilitas dapat berkembang menjadi salah satu perusahaan unggulan nasional.

"Kalau Jepang punya Isuzu, punya Hino, kalau Korea punya Hyundai, Daewoo, saya berharap berapa tahun lagi kita akan melihat VKTR sebagai salah satu champion dari Indonesia,' kata Prabowo.