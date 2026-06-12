Remaja yang Tempelkan Bocah ke Tiang Listrik Jakarta sampai Kesetrum Ditangkap

ERA.id - Polisi mengatakan dua pelaku yang mempersekusi bocah berumur enam tahun, MWP hingga kejang dan koma di sebuah tiang taman kawasan Senen, Jakarta Pusat (Jakpus), telah ditangkap.

"Sudah diamankan kedua pelaku," kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Erlyn Sumantri kepada wartawan, Jumat (12/6/2026).

Motif ataupun identitas kedua pelaku penganiayaan ini belum disampaikannya. Erlyn hanya menambahkan satu di antara pelaku masih di bawah umur.

"Yang satu (pelaku umurnya) 17 tahun, satunya masih di bawah umur. Satu ditahan, satu (pelaku lainnya) dikembalikan ke orang tuanya tapi tetap laporan," imbuhnya.

Sebelumnya, beredar video yang memperlihatkan seorang anak diduga dirundung temannya hingga kesetrum lalu terkapar tak berdaya di kawasan Senen.

Dari video dan narasi yang beredar, peristiwa itu terjadi di sebuah taman pada Minggu (7/6) malam. Korban yang mengenakan pakaian merah terlihat diangkat oleh dua anak lain dengan dipegang tangan serta kakinya.

Sang anak dibawa ke sebuah tiang yang diduga beraliran listrik. Selangkangan korban lalu ditempelkan ke tiang tersebut dan digesek-gesekkan.

Korban berusaha melepaskan diri namun gagal. Tak lama setelah itu, anak terjatuh dan kehilangan kesadaran. Dia kejang-kejang hingga koma.

Dua anak yang diduga terlibat dalam kejadian itu kemudian meninggalkan lokasi. Korban lalu ditolong warga sekitar.