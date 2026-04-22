Daya Beli Masih Melorot, Alasan Pajak Jalan Tol Belum Dieksekusi

ERA.id - Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk jalan tol masih dalam tahap perencanaan. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa belum mengeksekusinya.

Purbaya mengaku akan mengkaji masalah itu dan bakal meminta Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) untuk menganalisisnya.

"Nanti saya beresin deh. Itu harusnya dianalisis dulu oleh Badan Kebijakan Fiskal (DJSEF), saya enggak tahu sudah ada atau belum, tapi sekarang katanya tiba-tiba ada banyak isu pajak. Penambahan pajak sana sini," kata Purbaya dalam acara Simposium PT Sarana Multi Infrastruktur 2026 di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Purbaya mengaku belum mendalami isu tersebut dan akan segera berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

"Saya belum baca. Paling tidak pada waktu dibicarakan, belum diberitahukan kepada saya. Nanti kita selesaikan dengan pajak (DJP)," ujarnya.

Lebih lanjut, Purbaya juga menegaskan komitmennya untuk tidak menambah skema pajak baru sebelum daya beli masyarakat membaik.

"Kan janji saya sama, enggak berubah. Sebelum ada perbaikan daya beli yang signifikan, sebelum ada perbaikan ekonomi yang signifikan, kita tidak akan menerapkan pajak baru atau menaikkan rate dari pajak yang ada," tutur Bendahara Negara itu.

Sebagai informasi, wacana penerapan PPN pada jalan tol tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) DJP 2025-2029. Rencana tersebut sebagai salah satu opsi perluasan basis penerimaan negara.