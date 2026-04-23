Menag Nasaruddin Jadi Korban Hoaks, Dituduh Mau Kelola Dana Kas Masjid

ERA.id - Konten yang menampilkan foto Menteri Agama Nasaruddin Umar disertai tulisan “pembentukan rekening kas masjid yang nanti akan dikelola pemerintah” ternyata disinformasi atau hoaks.

Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan pemerintah tidak pernah mengeluarkan kebijakan tersebut

“Rencana pemerintah membentuk dan mengelola rekening kas masjid adalah tidak benar,” ujar Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik (HKP) Kemenag, Thobib Al Asyhar, Rabu kemarin.

“Informasi tersebut sengaja dibuat untuk menimbulkan kegaduhan. Maka dengan ini kami menegaskan, bahwa Menag tidak pernah berbicara soal Rekening Kas Masjid sebagaimana framing konten yang viral tersebut,” kata Thobib.

Menurutnya, pengelolaan kas masjid tetap menjadi kewenangan masing-masing pengurus masjid. Kas masjid dikelola oleh Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) atau takmir masjid sesuai prinsip kemandirian dan kepercayaan jemaah.

Kementerian Agama, kata dia, justru terus mendorong pengelolaan masjid yang profesional, transparan, dan akuntabel tanpa intervensi dalam bentuk penguasaan dana oleh pemerintah.