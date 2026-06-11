PDIP Tegur Pemerintah yang Mendadak Naikkan Harga Pertamax

ERA.id - Anggota Komisi VI DPR bidang energi dari Fraksi PDIP, Mufti Anam mengkritik keputusan pemerintah yang menaikkan harga BBM non-subsidi, Pertamax, per Rabu (10/6).

Mufti bukan hanya mempersoalkan kenaikan itu karena diambil di tengah daya beli masyarakat yang masih tertekan, namun juga karena tidak disampaikan dengan cara yang baik.

Dia menyebut kenaikan itu diumumkan secara tiba-tiba tanpa sosialiasi yang memadai.

"Kenaikan yang cukup signifikan ini terjadi secara tiba-tiba, tanpa sosialisasi yang memadai, tanpa penjelasan yang utuh kepada masyarakat," kata Mufti saat dihubungi, Kamis (11/6/2026).

Bahkan, Komisi VI DPR selaku mitra pemerintah di sektor energi juga tak pernah mendapatkan informasi apapun sebelumnya. Padahal, pola tersebut, kata Mufti, telah berulang kali dikritik.

"DPR sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan pun tidak pernah mendapatkan informasi maupun diajak berdiskusi sebelumnya," kata dia.

Menurut Mufti, BBM bagi masyarakat bukan sekadar komoditas. BBM adalah instrumen yang berpengaruh langsung pada biaya transportasi, usaha, distribusi, hingga harga kebutuhan sehari-hari.

Karena itu, kata dia, setiap kebijakan yang berkaitan dengan BBM mestinya dilakukan dengan transparan, hati-hati, dan penuh empati terhadap kondisi rakyat.

Mufti pun mendesak pemerintah dan Pertamina menjelaskan secara terbuka kepada publik alasan dibalik kenaikan tersebut. Termasuk langkah yang disiapkan untuk melindungi masyarakat dari dampak lanjutan yang mungkin timbul.

"Yang membuat masyarakat kecewa sering kali bukan hanya karena harga naik, tetapi karena mereka merasa tidak diajak bicara dan tidak diberikan penjelasan yang memadai. Tiba-tiba harga berubah, sementara daya beli masih tertekan dan lapangan usaha masih menghadapi berbagai tantangan," katanya.