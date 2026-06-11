Jadwal Pertandingan Pertama Piala Dunia 2026, Meksiko vs Afsel, Korsel vs Ceko

ERA.id - Tuan rumah Meksiko akan menghadapi Afrika Selatan sebagai laga pembuka di Mexico City Stadium, Mexico City, sebagai pembuka Piala Dunia 2026 dari Grup A, Kamis (11/6) waktu setempat.

Dikutip dari laman FIFA, pertandingan tersebut berlangsung pukul 13.00 waktu setempat atau Jumat (12/6) pukul 02.00 WIB.

Kejuaraan dunia kali ini untuk pertama kalinya diikuti 48 tim dan digelar di tiga negara yakni Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada.

Masih dari Grup A, setelah laga pembuka, dilanjutkan lagi dengan pertemuan Korea Selatan melawan Ceko di Guadalajara Stadium, Guadalajara. Laga ini dijadwalkan pukul 20.00 waktu setempat atau Jumat (12/6) pukul 09.00 WIB.

Piala Dunia 2026 berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli dengan total 104 pertandingan yang tersebar di 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.

Jadwal Piala Dunia 2026 pada hari pertama.

Jumat (12/6) WIB

Grup A: Meksiko vs Afrika Selatan, Mexico City Stadium, Mexico City, pukul 02.00 WIB

Grup A: Korea Selatan vs Ceko, Guadalajara Stadium, Guadalajara, pukul 09.00 WIB.