Senang Tentara Ajari Peserta LPDP, PKB: Biar Cinta NKRI di Luar Negeri

ERA.id - Politisi PKB sekaligus Anggota Komisi XI DPR RI, M. Hasanuddin Wahid, senang-senang saja melihat TNI membekali calon penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Ini berbeda dari banyak sorotan publik yang keheranan dan bertanya mengapa tentara yang militeristik mesti menggembleng mahasiswa yang akan menimba ilmu di luar negeri.

“Sepanjang itu tidak melanggar aturan dan itu fungsi dan gunanya itu efektif untuk menaikkan patriotisme seluruh mahasiswa dan pelajar kita, menurut saya itu aman-aman saja,” ujar Hasanuddin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/5/2026).

“Bagaimana nanti kalau dia jadi mahasiswa, jadi pelajar di luar negeri tetap membawa nilai-nilai patriotisme, cinta NKRI dalam kehidupan mereka sehari-hari di luar negeri,” ucap dia.

Hasanuddin juga menilai bahwa pelibatan TNI dalam pembekalan LPDP tidak akan mengambil anggaran yang banyak.

“Untuk sebuah menciptakan cinta tanah air dan bangsa, keluar anggaran saya pikir wajarlah karena tujuannya jelas, kan, untuk meningkatkan patriotisme,” tuturnya.

Sementara itu, TNI Angkatan Udara melatih calon peserta LPDP di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Senin ini dan diperkirakan bakal berakhir Sabtu (9/5) mendatang. Selama itu, TNI AU bakal memberi materi soal kesiapan mental, kedisiplinan, kepemimpinan, cinta tanah air, serta pembentukan karakter.