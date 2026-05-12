Belum Nonton Film Pesta Babi, Puan: Jika Narasinya Tak Baik, Harus Diantisipasi

ERA.id - Ketua DPR RI, Puan Maharani menyoroti pelarangan nonton bareng (nobar) film "Pesta Babi". Dia sendiri belum menonton karya Dandhy Laksono cs tersebut.

Puan bilang akan menugaskan komisi terkait untuk menindaklanjuti dan meminta penjelasan dari berbagai pihak, mengapa film tersebut dilarang untuk ditonton.

"Harus ditindaklanjuti dengan baik dan karenanya kami juga di DPR akan meminta komisi terkait meminta penjelasan hal itu," kata Puan usai memimpin rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

Dia juga mengaku belum mengetahui isi dari film tersebut. Namun dia mendengar bahwa judul atau isi dari film itu memuat hal yang sensitif.

Jika nyatanya film "Pesta Babi" itu memuat narasi yang sensitif dan tidak baik untuk masyarakat, maka hal itu juga harus diantisipasi dengan baik.

"Isi film itu saya juga tidak tahu, namun kami akan tindaklanjuti di DPR," katanya.

Sebelumnya, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan pelarangan pemutaran maupun nonton bareng (nobar) film tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa dasar hukum dan keputusan pengadilan.

Menurut Pigai, pembatasan terhadap karya film hanya dapat dilakukan melalui mekanisme hukum yang diatur dalam perundang-undangan.

Makanya pihak yang tidak memiliki kewenangan hukum tidak dibenarkan melarang pemutaran film di ruang publik.