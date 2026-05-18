Prabowo Bilang Orang Desa Tak Pakai Dolar, Purbaya: Enggak Apa Ngomong Begitu

ERA.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membela Presiden Prabowo Subianto yang memancing kemarahan publik lewat ucapannya "orang desa tak pakai dolar" saat nilai tukar rupiah melemah.

"Untuk menghibur rakyat aja waktu itu. Saya lihat konteksnya di perdesaan waktu kemarin itu, enggak apa-apa ngomong begitu," kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Purbaya yang pernah asal ngomong soal tarif Selat Malaka ini menilai, masyarakat tak perlu salah paham terhadap ucapan Prabowo. Prabowo disebutnya mengerti kondisi ekonomi makro. Kalau bahasanya rumit seperti penjelasan dampak inflasi barang impor, akan sulit dicerna jika ke orang awam di pedesaan. Intinya, Purbaya meminta masyarakat untuk tetap tenang.

"Fundamental ekonomi kita bagus, fiskal kita bagus. Besok saya akan jumpa pers masalah APBN. APBN kita yang sebagian majalah ekonomi bilang berantakan. Nggak, kita bagus sekali," ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah menerapkan strategi yang tidak hanya bertumpu pada belanja pemerintah, melainkan juga aktif menggerakkan sektor swasta. Strategi tersebut berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,6 persen pada triwulan I-2026.

Purbaya memaparkan, kontribusi terbesar dari pertumbuhan 5,6 persen tersebut disumbang oleh belanja konsumen sebesar 2,9 persen, diikuti investasi 1,7 persen, dan belanja pemerintah sebesar 1,3 persen.

"Jadi yang men-drive dan memberi kontribusi penyumbang terbesar ke pertumbuhan adalah belanja masyarakat, daya belinya masih cukup bagus," kata Menkeu.

Lebih lanjut, Purbaya mengeklaim capaian pertumbuhan ekonomi di awal tahun ini sebagai sebuah prestasi yang luar biasa karena terjadi di tengah guncangan perekonomian global.

Ia menilai percepatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV tahun lalu dan triwulan I tahun ini merupakan buah dari kebijakan reformasi yang dieksekusi secara tepat waktu oleh Presiden sebelum terjadinya gejolak global.