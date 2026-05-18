Kompak Minta Maaf Usai Tuai Kontroversi, IU dan Byeon Woo Seok Akui Malu

ERA.id - Pemeran utama di drama Perfect Crown, IU dan Byeon Woo Seok, menyampaikan permintaan maaf atas kontroversi yang melibatkan isi drama tersebut. IU dan Byeon Woo Seok berjanji akan merenungi kejadian ini agar lebih hati-hati di masa depan.

Lewat pernyataan resminya di Instagram pribadi, IU menyadari kegagalannya sebagai pemeran utama yang tidak menyadari masalah tersebut lebih awal. Ia pun sadar tindakannya telah menimbulkan banyak kekecewaan di kalangan penggemar.

"Sebagai aktor utama drama ini, saya merasa telah gagal menunjukkan sikap bertanggung jawab dan akhirnya menyebabkan kekecewaan yang besar, dan saya sangat menyesal. Bahkan sekarang, hati saya masih terasa sangat berat," tulis pelantun "Palette" itu, dikutip ERA, Senin (18/5/2026).

Lalu, kata IU, mengenai kontroversi sejarah dalam drama yang dimainkan, ia merenungi tindakannya yang memilih berakting tanpa memikirkan lebih dalam tentang sejarah dan budaya Korea Selatan. Ia pun juga mengakui dan merasa malu lantaran tidak teliti dalam membaca dan menerima naskah tersebut sehingga menyebabkan banyak kekecewaan.

"Seharusnya saya membaca naskah dengan lebih cermat dan belajar lebih banyak sebagai aktor, tetapi saya tidak melakukannya, dan saya malu akan hal itu. Saya tidak memiliki pemahaman yang tepat tentang isu-isu tersebut sebelumnya. Saya meminta maaf," ungkapnya.

Sementara itu, lawan main IU, Byeon Woo Seok turut menyampaikan permintaan maaf atas kontroversi yang terjadi. Aktor 34 tahun ini pun mengakui tidak memikirkan konteks sejarah dan makna yang ada di dalam drama tersebut.

Imbas dari ketidaktahuan tersebut, Byeon Woo Seok pun membaca seluruh kritik dari netizen yang marah akan hal tersebut. Ia lantas merenungi kejadian ini dan menjadikannya sebagai pelajaran agar lebih bertanggung jawab pada proyek yang dipilih.

"Melalui kata-kata para penonton, saya telah terdorong untuk merenung dan melihat kembali diri saya sendiri, dan sebagai seorang aktor, saya sekali lagi sangat menyadari bahwa saya perlu mendekati pekerjaan saya dengan tanggung jawab yang lebih besar—mempertimbangkan tidak hanya akting tetapi juga pesan dan konteks yang dibawa oleh produksi tersebut," kata Byeon Woo Seok.

Lebih lanjut, IU dan Byeon Woo Seok berjanji akan lebih hati-hati di masa depan dalam memilih proyek drama maupun film. Keduanya pun menyampaikan permohonan maaf atas kontroversi yang terjadi.

Diketahui kontroversi drama Perfect Crown ini terjadi pada episode 11 yang tayang pada 15 Mei 2026. Pada episode itu menggambarkan latar drama monarki konstitusional Korea Selatan yang seolah negara bawahaan China.

Episode tersebut menampilkan penobatan Pangeran Ian (Byeon Woo Seok), putra kedua keluarga kerajaan, sebagai Raja baru. Selama upacara, rakyat meneriakkan "Cheonse" (seribu tahun) atau istilah yang digunakan oleh negara bawahan. Padahal seharusnya teriakan rakyat atas penobatan Raja baru ialah "Manse" (sepuluh ribu tahun), yang merupakan simbol negara merdeka.

Selain itu, disebutkan bahwa Pangeran Ian mengenakan guryumyeonryugwan (mahkota yang dikenakan oleh rakyat Tiongkok) dan bukan shipimyeonryugwan (mahkota dua belas rumbai) yang dikenakan oleh kaisar negara-negara merdeka.