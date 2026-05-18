Dibintangi Antonio Blanco Jr, Asmara Asrama Kolaborasi Pertama WeTV Indonesia dan Magma Entertainment

ERA.id - Rumah produksi Magma Entertainment bekerja sama dengan WeTV Indonesia dengan merilis serial terbaru berjudul Asmara Asrama. Serial ini dibintangi oleh Diandra Agatha hingga Antonio Blanco Jr.

Country Head WeTV Indonesia Febriamy Hutapea mengatakan kerja sama dengan Magma Entertainment ini merupakan yang pertama kali terjalin. Ia pun senang ide cerita Asmara Asrama bisa diterima dengan baik oleh Charles Gozali.

"Kami senang sekali karena dari Pak Charles (Gozali) dan seluruh tim Magma bisa menerima dan menyambut baik niat kami, konsep kerjasama ini. Ya, ini merupakan kolaborasi pertama kami, WeTV Indonesia dengan Magma Entertainment. Dan kami senang sekali karena ini tim yang sangat solid," ujar Febri saat ditemui di Kawasan Depok, Jawa Barat, Senin (18/5/2026).

Sementara itu, Charles Gozali mengatakan serial ini bukan hanya menyuguhkan kisah drama remaja penuh cinta saja, tetapi juga akan ada action yang disuguhkan. Adegan action itu pun menjadi tanggung jawab Charles bersama Magma Entertainment yang mengawal serta mengawasi secara langsung.

"Saya coba kalau pada saat ada adegan action saya coba bantu, karena tim action yang dipakai adalah tim dari Magma yang biasa bikin ini," jelas Charles.

Di sisi lain, Diandra Agatha yang memerankan dua tokoh sekaligus mengatakan serial ini mengatakan bahwa ia harus menjalani berbagai persiapan secara fisik. Olahraga fisik itu dilakukan Diandra lantaran perannya dalam serial ini menjadi seorang atlet lari.

"Memang yang difokuskan sprint aja. Tapi terlepas daripada itu kita juga latihan fisik kayak pemanasan, karena kalau misalkan pemanasannya nggak bagus kan cedera atau nggak kita sakit badan kan," kata Diandra.

Selain itu, ia juga harus belajar push up dengan cara laki-laki lantaran berperan sebagai laki-laki. Adegan push up itu bahkan diakuinya lebih sulit dilakukan daripada berlari.

"Iya, aku ada juga adegan harus latihan push up. Jadi push up-nya juga harus push up cowok karena aku jadi atlet cowok kan. Itu sih, itu berat juga tuh, lebih berat itu daripada lari," sambungnya.

Serial Asmara Asrama akan tayang dengan total 10 episode yang turut dibintangi oleh Antonio Blanco Jr, Emyr Razan, serta Farhan Rasyid.