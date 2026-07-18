BRI Hadirkan KKB Expo Hadir Lagi, Serentak di 131 Titik, Banyak Promo Spesial!

ERA.id - Setelah berhasil menggelar BRI KKB Expo secara serentak pada 6–10 Juli 2026 di 131 kantor BRI di seluruh Indonesia, BRI akan kembali menggelar BRI KKB Expo secara serentak pada 10–14 Agustus 2026 di 131 kantor BRI di seluruh Indonesia. Melalui expo ini, masyarakat dapat memilih berbagai kendaraan dari beragam merek sekaligus memanfaatkan berbagai promo spesial.

Direktur Consumer Banking BRI Aris Hartanto mengatakan bahwa penyelenggaraan BRI KKB Expo menghadirkan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh layanan pembiayaan kendaraan dalam satu lokasi.

"BRI KKB Expo menjadi salah satu strategi Perseroan untuk memperkuat bisnis konsumer sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan pembiayaan kendaraan. Melalui kegiatan ini, masyarakat dapat memperoleh informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan pembiayaan secara lebih mudah dalam satu lokasi," ujar Aris, Sabtu (18/7/2026).

Aris juga menjelaskan antusiasme masyarakat selama rangkaian kegiatan berlangsung terlihat sangat positif. “Interaksi di lokasi pameran, mulai dari kunjungan langsung hingga pengajuan aplikasi awal, tercatat merata di berbagai wilayah, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Indonesia bagian timur. Respons ini menjadi indikasi kuat bahwa aktivasi berbasis jaringan kerja seperti ini memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan ke depannya,” imbuh Aris.

Selama expo berlangsung, BRI menawarkan suku bunga pembiayaan mobil baru mulai 1,8% flat untuk tenor satu tahun, jangka waktu kredit hingga lima tahun, serta uang muka mulai 10% sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Pengunjung juga berkesempatan memperoleh special price, hadiah dari dealer yang berpartisipasi, serta bonus saldo BRIZZI senilai Rp500.000 untuk setiap Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) yang terealisasi.

Pengunjung dapat melihat berbagai pilihan kendaraan dari merek seperti Toyota, Honda, Daihatsu, Suzuki, Mitsubishi, Mazda, Hyundai, BMW, BYD, Denza, Chery, Wuling, Jaecoo, Geely, AION, serta berbagai merek lainnya. Selain itu, pengunjung juga dapat berkonsultasi mengenai pembiayaan, memperoleh simulasi angsuran, hingga mengajukan kredit kendaraan langsung di lokasi.

“Dengan dukungan jaringan kerja yang luas dan ekosistem yang terintegrasi, BRI optimistis bahwa layanan BRI KKB akan terus menjadi motor pertumbuhan bisnis segmen konsumer. Lebih dari sekadar angka bisnis, BRI berharap langkah ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperluas akses masyarakat terhadap kepemilikan kendaraan bermotor, yang pada akhirnya akan mendukung mobilitas dan produktivitas masyarakat Indonesia secara lebih luas,” pungkas Aris.