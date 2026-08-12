Akselerasi UMKM Naik Kelas, BRI Gelar Kick-Off BRIncubator 2026

ERA.id - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menggelar Kick-Off BRIncubator 2026 sebagai penanda dimulainya rangkaian program inkubasi bagi UMKM binaan Rumah BUMN BRI tahun ini. Sejak diluncurkan pada 2018, BRIncubator menjadi bagian dari upaya berkelanjutan BRI dalam memperkuat pemberdayaan UMKM melalui pemberdayaan yang terstruktur, sehingga pelaku usaha semakin siap meningkatkan daya saing dan memperluas peluang pasar hingga ke tingkat global.

Melalui BRIncubator, BRI menghadirkan ekosistem pembinaan bagi UMKM binaan Rumah BUMN BRI yang telah melalui proses kurasi. Program ini dirancang untuk mendampingi pelaku usaha sesuai dengan tahapan perkembangan bisnisnya, sehingga setiap peserta memperoleh pembinaan yang relevan sebelum memasuki fase akselerasi.

Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya mengungkapkan bahwa BRIncubator merupakan bagian dari strategi BRI dalam memperkuat kapasitas dan daya saing UMKM agar mampu berkembang dan memanfaatkan peluang di pasar yang semakin kompetitif.

"Untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi UMKM, diperlukan upaya penguatan kapasitas dan kapabilitas melalui pembinaan yang berkelanjutan. Penguatan tersebut mencakup pengembangan pola pikir (mindset) kewirausahaan, strategi bisnis, literasi keuangan, digitalisasi usaha, hingga pembekalan mengenai peluang ekspor. Dengan demikian, UMKM diharapkan mampu meningkatkan daya saing, memperluas akses pasar, naik kelas dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan," ujar Akhmad dalam keterangan yang diterima ERA, Rabu (12/8/2026).

BRIncubator merupakan program bagi UMKM binaan Rumah BUMN BRI yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas usaha melalui proses kurasi, pendampingan intensif, dan pengembangan bisnis. Program ini berfokus pada tiga kategori utama, yaitu Food & Beverage, Fashion & Beauty, serta Home Decor & Craft, dengan tujuan mendorong UMKM naik kelas dan mempersiapkan usahanya untuk memasuki pasar ekspor.

"Kami mengucapkan selamat kepada seluruh peserta Program BRIncubator 2026. Besar harapan kami agar seluruh rangkaian pelatihan dan pendampingan ini dapat menjadi bekal dalam meningkatkan kapasitas usaha, memperkuat daya saing, serta membuka peluang pasar yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun global. Kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh mitra, narasumber, pendamping, dan tim Rumah BUMN yang senantiasa berperan aktif dalam pemberdayaan UMKM di berbagai daerah," pungkas Akhmad.