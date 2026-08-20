Golkar Rombak Beberapa Pimpinan Komisi di DPR

ERA.id - Fraksi Partai Golkar DPR RI merombak beberapa pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD) termasuk mengganti Ketua Komisi X dan Ketua Komisi XII DPR RI.

Ketua Komisi X DPR yang sebelumnya dijabat Hetifah Sjaifudian kini diisi Agung Widyantoro. Sementara itu, posisi Ketua Komisi XII DPR yang sebelumnya dijabat Bambang Patijaya kini diisi Melchias Markus Mekeng.

Golkar juga mengganti sejumlah wakil ketua komisi. Agun Gunanjar Sudarsa ditunjuk sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR menggantikan Zulfikar Arse Sadikin, sedangkan Daniel Mutaqien Syafiuddin menjadi Wakil Ketua Komisi III DPR menggantikan Sari Yuliati.

Kemudian, Hanan A Rozak ditunjuk menjadi Wakil Ketua Komisi IV DPR menggantikan Panggah Susanto.

Agung Widyantoro sebelumnya menjabat Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Setelah Agung ditunjuk menjadi Ketua Komisi X DPR, posisi Wakil Ketua MKD dari Fraksi Partai Golkar diisi Hasan Basri Agus.

Selain merotasi pimpinan AKD, Golkar mengganti Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR yang sebelumnya dijabat Sari Yuliati dengan Gde Sumarjaya Linggih.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI M Sarmuji mengonfirmasi pergantian tersebut. Diketahui, Sari sebelumnya telah ditetapkan menjadi Wakil Ketua DPR RI menggantikan Adies Kadir yang menjadi hakim Mahkamah Konstitusi.